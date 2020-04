Gemeinde ist nun fast schuldenfrei

Paukenschlag in Strem: Die Gemeinde hat das Pflegeheim um rund sechs Millionen Euro an die Oberwarter Siedlungs Genossenschaft verkauft und ist nun so gut wie schuldenfrei. Die OSG wiederum plant den Ausbau des Generationendorfes. Bürgermeister Bernhard Deutsch spricht von einer „Win-win-Situation“ für alle.