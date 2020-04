Google, Facebook sollen für News-Snippets bezahlen

In Australien sollen Google und Facebook künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte bezahlen: Der australische Finanzminister Josh Frydenberg kündigte am Montag eine verpflichtende Regelung an, wonach die US-Unternehmen den australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren zahlen müssen. So soll ein Teil der Werbeeinnahmen von Google und Facebook an die klassischen Medien weitergeleitet werden. Details für die weltweit bisher einmalige Pflichtabgabe will die Regierung im Juli bekannt geben.