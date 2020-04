Wichtiges Etappenziel der Intensivmedizin erreicht

Kapazitäten nie ausgereizt

Markstaller führte in einem Kommentar für die österreichischen Intensivmediziner folgende Daten an: Am 26. März habe es in Österreich 547 wegen Covid-19 hospitalisierte Kranke gegeben, 96 wurden auf einer Intensivstation betreut. Am 3. April waren es 1074 bzw. 245 Erkrankte (intensivmedizinisch betreut), am 8. April schließlich 1096 bzw. 245. Am Sonntag verzeichnete man 817 Covid-19-Patienten in den österreichischen Spitälern, 204 auf Intensivabteilungen.