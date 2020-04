„Erfreulich, aber Ziel noch lange nicht erreicht“

Es sind positive Signale, die die aktuellsten Zahlen zur Coronavirus-Verbreitung in Österreich aussenden. Denn erstmals wurden im 24-Stunden-Vergleich weniger als 100 Neuinfektionen landesweit registriert. Als „erfreuliches Zeichen“ wird dieser Umstand auch seitens der Regierungsspitze gewertet. Doch gleichzeitig mahnten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler am Sonntag einmal mehr zu Vorsicht und richteten den Appell an die Bevölkerung, sich weiterhin an die gesetzten Maßnahmen zu halten.