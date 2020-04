Johnson schaltet sich wieder in die Politik ein

Im Vereinigten Königreich mangelt es auch an Klinikpersonal und Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten. Sauerstoff-Lieferungen für die Beatmung gehen Ärzten zufolge ebenfalls zurück. Die Statistiken zu Infizierten und Todesfällen gelten als wenig aussagekräftig, unter anderem weil in Großbritannien im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bisher wenige Tests vorgenommen worden sind. In den Statistiken zu den Sterbefällen tauchen keine Toten in Pflegeheimen auf. Deren Zahlen gehen Schätzungen zufolge in die Tausende. Experten befürchten, dass Großbritannien mit Blick auf die Sterbequote das am schlimmsten betroffene Land in Europa werden könnte. Die Ausgangsbeschränkungen sind daher bis zum 7. Mai verlängert worden.