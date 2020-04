Großbritannien plant keine Lockerung der Maßnahmen

Kritik am Krisenmanagement der Regierung immer lauter

Die Regierung in London steht in der Kritik, weil im Gesundheitssystem nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung steht. Eine 84 Tonnen schwere Lieferung mit neuer Schutzausrüstung für die Krankenhäuser, die aus der Türkei kommen solle, verzögere sich. Die Lieferung war eigentlich am Sonntag erwartet worden. Da die Kritik am Krisenmanagement der Regierung immer lauter wird, schaltete sich der gerade erst von seiner Covid-19-Erkrankung genesene Premier Johnson früher als erwartet wieder in die Amtsgeschäfte ein.