Zyklustracker-Armband soll Covid-Infektion zeigen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geht man in Liechtenstein einen ungewöhnlichen und auch umstrittenen Weg: Ein biometrisches Armband, das Vitalfunktionen wie Körpertemperatur, Atem- und Herzfrequenz misst, soll künftig zur Früherkennung von mit dem Erreger SARS-CoV-2 infizierten Menschen verwendet werden. Am Donnerstag wurde eine entsprechende Studie, an der vorerst 2000 Freiwillige teilnehmen sollen, gestartet.