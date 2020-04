Heavy-Metal-Festival in Wacken fällt 2020 aus

Dass Zehntausende Menschen bei den vielen in Deutschland geplanten großen Musikevents in den kommenden Wochen gemeinsam feiern, war wegen der Corona-Krise immer unwahrscheinlicher geworden. Dennoch hielten viele Veranstalter bis zuletzt an der Hoffnung fest. Nun ist es jedoch fix: Diesen Sommer wird es in unserem Nachbarland keine Festivals mehr geben. Die deutsche Bundesregierung hat Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Auch das Wacken Open Air findet daher nicht statt. Das wurde vom Veranstalter-Team am 16. April offiziell via Facebook bestätigt: „Wir stehen vor einer Situation, die wir in 30 Jahren noch nicht erlebt haben: Wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Wacken Open Air geben wird!“