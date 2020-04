Tennis-Verband: „Absolute Inkompetenz!“

Ein Mail mit diesen geharnischten Worten hatte Wolner an die Teilnehmer der Generalversammlung verschickt. Diese hätte Anfang Mai stattfinden sollen, wurde aber verschoben. Auch Peter Westner übt scharfe Kritik an der ÖTV-Spitze. Der ehemalige Cheftrainer des steirischen Verbandes und Turnierveranstalter in Bad Waltersdorf ist eine große Nummer im steirischen Tennis. „Ich bin 40 Jahre im Geschäft, aber das Bild, das der Verband abgibt, ist peinlich. Der ÖTV braucht ein starkes Leistungszentrum, hinter dem alle Landesverbände stehen. Und es braucht einen starken Mann als Sportdirektor wie seinerzeit Stan Franker. Aber beim ÖTV geht’s nur um persönliche Eitelkeiten.“