Adidas bekommt Milliardenkredit von Förderbank KfW

Die Corona-Krise bedeutet für Adidas wie für nahezu alle Unternehmen der Branche massive Umsatzeinbußen. Unter anderem mussten in zahlreichen Ländern die Geschäfte geschlossen werden. „Infolgedessen sind die stationären Groß- und Einzelhandelsaktivitäten in diesen Märkten, die sonst 60 % des Geschäfts des Unternehmens ausmachen, zum vollständigen Erliegen gekommen“, erklärte das Unternehmen. Es will nun bereits am 27. April über die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 informieren.