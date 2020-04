Webcams bis zu 400 Prozent teurer als vor Krise

In jeder Krise gibt es Verlierer und Gewinner. Zu Letzteren dürften wohl die Hersteller von Webcams zählen. In Zeiten von Home-Office und E-Learning sind ihre Produkte gefragter denn je. Wer noch keine Webcam hat, muss derzeit allerdings tief in die Tasche greifen. Einer aktuellen Auswertung zufolge schossen die Preise für die begehrten und inzwischen entsprechend raren Geräte um bis zu 400 Prozent nach oben.