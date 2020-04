Schnellere Reaktion hätte Tote in USA verhindert

First Lady und Trumps Tochter werben dafür, Masken zu tragen

Seine Familie wirbt dagegen dafür, Nase und Mund in der Öffentlichkeit zu bedecken, um eine Ausbreitung der Lungenkrankheit zu verhindern. First Lady Melania Trump zeigte sich auf Twitter mit Maske und informierte auch darüber, dass diese nicht den sozialen Abstand ersetze. Trumps Tochter Ivanka setzte sich auf Instagram gemeinsam mit ihrer Tochter mit selbstgebastelten Masken in Szene. Die Unternehmerin hatte auf ihr Modell ganz patriotisch „USA“ gestickt. Sie verwies auf Anleitungen im Internet, um sich eine eigene Maske zu nähen.