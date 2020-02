Wegen Coronavirus: Trump verhängt Einreiseverbote

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat aufgrund des Coronavirus eine „gesundheitliche Notlage“ in den Vereinigten Staaten ausgerufen. Nicht US-Bürgern, die in den vergangenen zwei Wochen in China waren und damit potenziell ein Ansteckungsrisiko darstellen könnten, werde ab Sonntag (23 Uhr MEZ) die Einreise vorübergehend verwehrt, teilte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag mit. Alle US-Bürger, die sich in den vergangenen 14 Tagen in der chinesischen Provinz Hubei aufgehalten haben, müssen 14 Tage in Quarantäne.