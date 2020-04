„Ich übe mich in radikalem Optimismus!“

Spurensuche in ganz Europa

Also machte sie sich auf die Spuren der Autorin und besuchte viele der Orte in ganz Europa, an denen ihre Texte spielen: „Dort habe ich gemerkt, dass vieles, was in den Texten surreal wirkt, eigentlich ganz realistisch ist.“ Sie hat den Beobachtungen Zürns ihre eigenen Beobachtungen gegenüber gestellt: „Daraus ist ein Spiel mit Wahrnehmung und Autobiografie geworden - eine Begegnung über die Zeit hinweg.“