Verlässlich durch die Krise mit viel Information

Ein Zufall brachte sie auf die Job-Idee: „Ich habe einen Nebenjob gesucht, weil ich mir etwas dazuverdienen wollte.“ Die „Krone“-Abonnenten wissen den verlässlichen Service zu schätzen: „Die Krone ist am Morgen mein erster Kontakt zur Außenwelt“, schreibt ein Leser und will sich bei den rund 500 Zustellern in ganz Salzburg bedanken.