Mehr als 116.000 Corona-Nachweise in Deutschland

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag 116.304 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. 2459 Menschen sind bisher an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Am Donnerstag wurden noch 2223 Todesfälle vermeldet, womit der Anstieg im Vergleichszeitraum über 230 beträgt. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.