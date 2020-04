Wiener „Pizzaquartier“ spendet 70 Speisen an Gruft

„Für uns ist es wichtig, denen zu helfen, die am Rande der Gesellschaft stehen und sich nicht so wie wir in ein sicheres zu Hause begeben können. Darum freuen wir uns umso mehr, dass wir somit ein bisschen Freude verbreiten konnten“, berichten die Wohltäter. Das Pizza Quartier hofft, bald wieder den Gastgarten öffnen zu können, doch bis die Krise nicht überstanden ist, finden Hungrige die Speisekarte auf der Homepage des Lokals. Geliefert wird von Montag bis Samstag.