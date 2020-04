In den Ordinationen fehlt es an allem

Bei uns kommen fast alle Tierbesitzer mit Maske in die Ordination„, lobt Veterinärmediziner Klaus Fischl aus Königsdorf. Eine Behandlung gibt es nur bei Notfällen, der Eintritt ins Wartezimmer wird nur einzeln gestattet. Abstand halten ist für Fischl und sein Personal zurzeit das Wichtigste. Der Tierarzt kann sich auch glücklich schätzen, noch Schutzmasken auf Vorrat zu haben. In anderen Ordinationen sind diese längst Mangelware. Zahnarzt Christoph Koch in Oberwart etwa muss die Schutzausrüstung teilweise wiederverwenden. Vor einer Ansteckung durch den Sprühnebel, der beim Bohren entsteht, schützen ihn nämlich nur hochwertige FFP2-Masken. Doch diese sind längst vergriffen. Koch lebt quasi von einer Lieferung auf die nächste. Diese Woche hat er zehn Masken für sich und seine drei Mitarbeiter erhalten. Um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, behandelt Koch nur im Notfall und 30-Minuten-Abstand. Die Folge: weniger Verdienst.