Neuer Olympia-Quali-Zeitraum endet am 29. Juni ‘21

Ringen-Qualifikationsturniere im Frühjahr 2021

Der Ringer-Weltverband UWW verlegte etwa seine ausgefallenen Qualifikationsturniere auf das Frühjahr 2021. Die für dieses Jahr vorgesehenen Events werden in denselben Städten nachgeholt wie ursprünglich geplant. Das bedeutet für die Österreicher und ihre europäische Konkurrenz, dass es im März des nächsten Jahres in Budapest zum kontinentalen Quali-Turnier kommt. Im April 2021 ist dann in Sofia ein finaler Wettkampf geplant, bei dem unter Sportlern aus der ganzen Welt die letzten Olympia-Tickets vergeben werden. Bisher hat sich noch kein österreichischer Athlet für die Tokio-Spiele qualifiziert. Die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Japans Metropole sollen am 23. Juli und damit fast genau ein Jahr später als geplant beginnen. Darauf hatten sich das IOC, die Stadt Tokio und der japanische Staat geeinigt. Ursprünglich sollten die Spiele am 24. Juli dieses Jahres eröffnet werden und am 9. August enden.