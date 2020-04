Feuerball aus dem All verglühte über Tirol

Tiroler Astrophysiker erklärt das Phänomen

Der Kufsteiner Astrophysiker Klaus Reitberger gibt im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ Entwarnung: „Es ist ein kleinerer Asteroid in der bodennahen Erdatmosphäre verglüht. Zum Knall kommt es deshalb, da der Asteroid in seinem Flug die Schallmauer bricht. In tieferen Schichten ist die Geschwindigkeit des Gesteinsbrockens plötzlich größer als die sinkende Schallgeschwindigkeit und es kommt zum bekannten Überschallknall. Das Leuchten des Himmelskörpers entsteht einfach durch die massive Reibung in den dichten Luftschichten. Dies führt letztlich auch zu enormer Hitze und zum Verglühen. Hunderttausende solcher Brocken sind zwischen Mars und Jupiter. Davon wird einer dann ins innere Sonnensystem geschleudert und kreuzt die Erdbahn. Wenn ein ungefährlicher Asteroid der größeren Art in die Atmosphäre eindringt, kommt es zu diesem Phänomen wie gestern“.