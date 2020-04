Linzer Handyhersteller öffnet Tür in die neue Welt

Partner gefunden

Mit dem in Hagenberg, Asten und Wels ansässigen TC Telekomcenter fand Emporia nun einen Partner, der Smartphones der Linzer einrichtet, zehn Telefonnummern einspeichert, WhatsApp und auf Wunsch auch Facebook vorinstalliert und die Geräte an den Kunden in ganz Österreich versendet. Mehr Infos unter 0 664/36 008 50 und 03115/404 44 21, sowie online unter www.telekomcenter.at.