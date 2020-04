Trumps Plan: „Fans zurück in die Arenen!“

US-Präsident Donald Trump hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den großen amerikanischen Ligen. Das erklärte Trump nach einer Telefonkonferenz mit den Liga-Chefs und weiteren Verantwortlichen aus dem Profisport am Samstag (Ortszeit) in Washington. „Ich möchte die Fans zurück in den Arenen. Sobald wir bereit sind“, sagte Trump danach.