Pensionist schoss versehentlich seine Frau an

Seine 73 Jahre alte Ehefrau stand zirka zwei Meter neben der Tonne. Der Mann versuchte die Plastiktonne zu treffen, was er auch schaffte. Doch die Patrone durchschlug das große Plastikgefäß, prallte vom darunterliegenden Asphaltboden ab und traf in Folge die Pensionistin am rechten Schienbein. Die Völkermarkterin musste sofort ins Krankenhaus geliefert werden. Ihr Ehemann wurde angezeigt.