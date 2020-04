Blümel: „Das Budgetdefizit wird gewaltig sein“

Vielfach wurde in den vergangenen Tagen Kritik laut, die Regierung habe durch das neue „Covid-19-Gesetz“ das Epidemiegesetz von 1950 ausgehebelt. Dieses hätte behördlich geschlossenen Betrieben einen vollen Schadenersatz garantiert. Blümel entgegnet dazu, das es „zahlreiche Details“ in dem neuen Gesetz gebe und dass das Epidemiegesetz eben nur für regionale Schließungen ausgelegt gewesen sei: „Wir befinden uns aber in einer Pandemie. Die Herausforderung ist hier, dass wir das ganze Land unter einem ,Shutdown‘ haben.“