SPÖ fordert weitere Corona-Hilfsleistungen

Bei der Nationalratssitzung am Freitag wird die SPÖ gleich mehrere Anträge einbringen - allen voran einen Corona-Krisenüberbrückungsfonds für Arbeitnehmer analog zum Härtefonds für Unternehmer, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Gesetze gegen Wucher und ein Verbot von Boni- und Dividenden-Zahlungen. Das kündigte Vizeklubobmann Jörg Leichtfried am Donnerstag an.