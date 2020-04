Arbeitslosigkeit in den USA steigt dramatisch an

5000 Todesfälle in den USA

Die Arbeitslosenquote im Februar - also noch vor der rasanten Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 in den USA - lag bei niedrigen 3,5 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Bisher gibt es in den USA 5000 Todesfälle und 220.000 bestätigte Infektionen, besonders betroffen ist die Metropole New York. Besonders tragisch: Erst am Mittwoch starb ein erst sechs Wochen altes Baby an Covid-19.