Ausreise von 1451 Personen aus Quarantänegebieten

Die restlichen rund 260 Österreicher werden die Quarantänegebiete geordnet in den nächsten Tagen verlassen. Bezüglich der Ausreise weiterer ausländischer Personen erfolgt derzeit eine Abstimmung zwischen dem Gesundheits-, Innen- und Außenministerium mit den jeweiligen Herkunftsstaaten. „Vor der Ausreise wird sichergestellt, dass die Personen keine Corona-Symptome aufweisen. Dies müssen die betroffenen Personen auch in einem Formular bestätigen, das im Anschluss den jeweiligen Gesundheitsbehörden in deren Heimatländern bzw. der Bezirksverwaltungsbehörde des Heimatbezirkes übermittelt wird. Zudem ist es Personen mit einem aufrechten Absonderungsbescheid nicht möglich, die Quarantänegebiete zu verlassen“, erklärt Landesamtsdirektor Herbert Forster. Erst wenn all diese Punkte erfüllt sind, dürfen die Personen ohne Zwischenstopp in ihre Heimatländer zurückkehren.