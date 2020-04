Dating-Events finden in Wien nun online statt

Der einzig machbare Weg des angeleiteten Datings führt über die Technik. Aus Face-to-Face wird Facetime-to-Facetime. „Das, was wie eine Notlösung klingt, birgt auch viele Chancen. Vor allem emotionale Nähe bekommt nun viele Gelegenheiten, sich langsam zu entwickeln, da sehr viel Ablenkung wegfällt.“ Bereits vergangene Woche hat der Dating-Event-Veranstalter Menschen zu Online-Dates eingeladen. Je zwei Singles führten Gespräche, ohne sich jemals kennengelernt zu haben. Jedoch blieb die Webcam ausgeschaltet, nur das Mikrofon war an. „Eines der Paare hat seitdem diese Online-Gespräche jeden Tag wiederholt und erst beim fünften Gespräch die Kameras eingeschalten. Vier Gespräche lang war ihr Kennenlernen extrem reduziert: Einfach ihre Stimmen und das, was sie miteinander teilen wollten“, berichtet die Wienerin.