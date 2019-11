„Das Verkuppeln von Singles ist mein Beruf“

Sich in den Augen des anderen verlieren

Obwohl die 32-Jährige nun schon eineinhalb Jahre im Geschäft ist, fiebert sie noch immer mit den Singles mit: „Zwar nicht mehr ganz so intensiv wie früher - da sind wir noch gemeinsam gesessen und haben beim Auswerten der Matching Sheets bei jedem einzelnen Ja-Kreuzchen total mitgefiebert, ob es ein Match wird und mitgelitten, wenn es keines geworden ist. Mittlerweile genießen wir einfach diese kleinen Momente: Wenn man sieht, wie sich Zwei in den Augen des anderen verlieren oder in Lachen ausbrechen, wenn sie sich spiegeln oder eine sanfte Berührung der Fingerspitzen elektrisierend wirkt.“