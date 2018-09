Flirten ohne Worte: Silent Dating ist zurück

Flirten ohne zu sprechen? Für viele unvorstellbar. Dass es aber möglich ist und noch dazu ankommt, zeigt die Silent-Dating-Eventreihe, die nach einer kurzen Sommerpause nun im September 2018 wieder über die Bühne geht. Eine Art Speed-Dating ohne Worte, dafür mit vielen Spielen und Übungen, bei denen man nicht nur sein Gegenüber, sondern auch sich selbst besser kennenlernen kann - so kann man sich so einen Abend vorstellen. City4U verlost vier Tickets für das Event am 19. September 2018.