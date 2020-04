„Wir müssen bald auswählen, wer sterben muss“

New York City ist jene US-Stadt, die am härtesten von der Coronavirus-Pandemie getroffen wurde. Am Montag starben in der Metropole in „nur sechs höllischen Stunden“, wie die „New York Post“ schreibt, 124 Menschen. Das bedeutete einen Todesfall alle 2,3 Minuten. „Wir haben unsere Kapazitäten noch nicht überschritten, aber wir planen die Überschreitung der Kapazitäten ein“, erklärte der New Yorker Arzt Shamit Patel. Bald müsste man in den Spitälern - wie zuvor schon in Italien - auswählen, wer behandelt wird und wer sterben müsse.