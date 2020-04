3D-Scanner erleichtert Spurensicherung am Tatort

Finden die Kommissare beim sonntäglichen „Tatort“ eine Leiche, so sammelt die Spurensicherung DNA-Spuren, sichert Fingerabdrücke, macht Fotos und gießt Schuhabdrücke, Reifenspuren oder andere Spuren mit Gips aus. Ganz ähnlich funktioniert auch die tatsächliche Spurensicherung bei der Kriminalpolizei. Doch der Informationsgehalt von Fotos ist beschränkt - so lassen sich beispielsweise keine Tiefeninformationen daraus ableiten. Auch das Ausgipsen von Schuhabdrücken und Co. hat seine Grenzen: Zum einen ist die Spur nach dem Ausgipsen zerstört, zum anderen braucht der Gips - insbesondere in nassen oder kalten Umgebungen - seine Zeit, um auszuhärten.