Unbekannte Täter schlitzten reihenweise Reifen auf

In Zeiten der Corona-Krise haben viele Werkstätten in Kärnten auf Notbetrieb umgestellt. Umso mehr müssen sich vier Autobesitzer in Velden ärgern. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag bei ihren abgestellten Fahrzeugen sowie bei einem Autoanhänger insgesamt 15 Reifen aufgeschlitzt.