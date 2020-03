Blitz-Rezept: Gesund naschen!

Das bringt’s: Haferflocken sind reich an komplexen Kohlenhydrate und sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl. Außerdem sind sie reich an Mineralstoffen, wie Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink. Die unterstützen das Immunsystem beim Zellschutz! Auch Leinsamen haben viele Ballaststoffe. Außerdem fördern Sie die Blutbildung, enthalten Kalium, Eisen und Magensium und unterstützen so Nerven, Gehirnfunktion und Muskulatur. Reich an Omega-3-Fettsäuren halten sie den Colesterinspiegel in Balance und verhindern schädliche Ablagerungen. Auch die Chia-Samen sorgen für einen Nährstoff-Boost: Chia-Samen haben fünfmal mehr Calcium als Milch, reichlich Phosphor und stärken Knochen und Zähne. Das enthaltene Selen wirkt als Anti-Oxidant.