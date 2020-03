Ungarn-Quarantäne: Burgenland „massiv betroffen“

Die Notverordnung sei in Ungarn am Freitag in Kraft getreten. Das Burgenland verliere aufgrund der Maßnahmen zumindest für die kommenden zwei Wochen dringend erforderliche Arbeitskräfte, womit sich die Krisensituation im Burgenland weiter verschärfen würde, schrieb Doskozil. Es ergehe daher sein dringendes Ersuchen an Bundeskanzler und Außenminister, „auf bilateralem Wege eine rasche Lösung dieses Problems herbeizuführen, mit den zuständigen Verantwortungsträgern in Ungarn in dieser Angelegenheit in Kontakt zu treten, um zumindest für die Grenzregionen bzw. für Arbeitskräfte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Ausnahmeregelung zu erzielen“.