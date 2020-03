Lufthansa schickt 31.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die AUA-Mutter Lufthansa hat Kurzarbeit für rund 31.000 Beschäftigte der Bereiche Kabine, Boden und Cockpit in Deutschland angemeldet, sagte ein Sprecher am Freitag in Frankfurt. Vereinbarungen gebe es bereits für die Flugbegleiter und das Bodenpersonal, während eine Lösung mit der Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ noch auf dem Weg sei.