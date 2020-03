Kriechmayr: „Unfreiwilliges Training eine Chance“

Seine wahren Helden

Über die Corona-Krise sagt er: „Es ist eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass wir sie alle gut überstehen.“ Als „Held“ will er als Skistar nicht bezeichnet werden. Das seien aus seiner Sicht andere Personen: „Die Leute, die unser Land derzeit am Leben erhalten, sind die wahren Helden. Was diese Menschen leisten, ist einzigartig!“