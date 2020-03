Bund nahm für Hilfen 7,5 Milliarden Euro auf

Bundesfinanzierungsagentur: „Großer Emissionserfolg“

Die Republik hätte weitaus mehr von diesen Wertpapieren verkaufen können, das Orderbuch wurde mit über 43 Milliarden Euro beziffert, so viel wie noch nie in der Geschichte Österreichs. In der Bundesfinanzierungsagentur und in Marktkreisen ist von einem großen Emissionserfolg die Rede, gerade vor dem Hintergrund des aktuell schwierigen Umfelds.