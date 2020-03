Härtefonds: Regierung verspricht schnelles Geld

Die Regierungsspitze stellte am Donnerstag erstmals nähere Details zum mit insgesamt 38 Milliarden Euro dotierten Corona-Hilfspaket vor. So gibt es einen Härtefallfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro, aus dem vor allem Kleinunternehmen, Ein-Personen-Unternehmen und freie Dienstnehmer bereits ab Freitag schnelle Hilfe beantragen können (maximal 6000 Euro). Beim größeren Nothilfefonds geht es um 15 Milliarden Euro. Daraus soll den Unternehmen Liquidität in der Form von Kreditstundungen und Zuschüssen bereitgestellt werden.