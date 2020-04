JBL Tune 220TWS: Schaler Sound zum schmalen Preis

Taste statt Touch

Die Stöpsel sind automatisch betriebsbereit und koppeln sich via Bluetooth 5.0, sobald sie aus der Ladeschale entfernt werden - was allerdings durchaus spitze Finger erfordert. Umgekehrt endet die Wiedergabe, sobald sie wieder in der Ladeschale verstaut werden. Alternativ können die In-ears auch manuell ein- und ausgeschaltet werden, was im Gegensatz zur teureren Konkurrenz nicht per Touch, sondern per Tastenbedienung gelingt.