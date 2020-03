Tausch mit ManCity-Star: Alaba stimmte dagegen!

Spanien statt England?

Die Pläne sehen anders aus: Laut der „Bild“-Zeitung will Alaba nicht nach England, sondern nach Spanien. Der 27-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Man darf gespannt sein, welches Trikot unser Nationalteamspieler im kommenden Jahr überstreifen wird …