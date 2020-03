Kurz hält längere Schulschließungen für möglich

Die Schulen werden angesichts der Corona-Krise wohl nicht so bald wieder öffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte am Dienstagabend in der „ZiB 1“ zur Frage, wie es nach der Sperre bis zunächst nach Ostern weitergehe: „Es kann schon sein, dass die Schule noch deutlich länger geschlossen bleibt.“ Zuletzt war schon bekannt geworden, dass die Zentralmatura nicht vor Mitte Mai stattfinden wird.