„Nicht meine Aufgabe, die Bevölkerung anzulügen“

Lage an Grenze zu Griechenland

Angesprochen auf die Situation an der türkisch-griechischen Grenze betont Bundeskanzler Kurz, dass sich Griechenland bemühe, „alles zu tun, um gegen die Angriffe vorzugehen, die an der Grenze stattfinden“, und intensiv verhindert, dass die Menschen die Grenze zur EU „durchbrechen“. Die Cobra sei derzeit dort im Einsatz, um Griechenland dabei zu unterstützen.