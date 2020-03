Cobra-Team zum Grenzschutz in Griechenland

Um den dortigen Behörden beim Grenzschutz zu helfen, hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein Team der Spezialeinheit Cobra nach Griechenland geschickt. „Denn Europa darf sich von den bewusst gesteuerten türkischen Provokationen an der Grenze nicht erpressen lassen“, wie Nehammer in einer Aussendung am Donnerstagabend erklärte.