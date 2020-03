725 positive Tests: Landtagsabgeordnete betroffen

21 Todesfälle

In Österreich wurden biser 23.429 Personen getestet. 21 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt. Die insgesamt 3.924 Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die zweitmeisten positiven Testergebnisse gibt es mit 725 in Oberösterreich, an erster Stelle liegt Tirol mit 803 Fällen. In Niederösterreich gab es bis Montag 564 infizierte, in Wien waren es 476 und in der Steiermark 486. Salzburg vermeldete bis Montagnachmittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 372 positive Testergebnisse, Vorarlberg 323, Kärnten 122 und das Burgenland 71. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.