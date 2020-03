38 Sänger und Obmann bei Vereinsausflug infiziert

Mehr Polizeikontrollen

Verstärkte Kontrollen durch die Polizei, Lautsprecherdurchsagen mit Infos an die Bevölkerung und Ausgabe von Schutzmasken zum Schutz besonderer Risikogruppen wie Hausärzte und Pflegepersonal in Heimen als verschärfte Maßnahmen in den Gemeinden St. Georgen an der Gusen, Luftenberg, Katsdorf, Ried in der Riedmark, Mauthausen und Langenstein (alle Bezirk Perg) sowie Alberndorf und Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung).