Wegen der Corona-Krise bangen derzeit 60.000 Gastronomiebetriebe in Österreich um ihren Fortbestand. Der WKO-Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Niederösterreich, Mario Pulker, geht davon aus, dass derzeit 95 Prozent der Betriebe in Österreich geschlossen haben. Der WKO-Funktionär ist selbst Gastronom und hat deshalb Verständnis für die existenziellen Sorgen seiner Mitgliedsbetriebe, richtet aber im Gespräch mit krone.at am Samstag einen eindringlichen Appell an seine Wirte: „Kein Geld der Welt ist ein Menschenleben wert.“