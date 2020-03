Weltenbummler nach Mega-Trip wieder daheim

Dicht war ab da auch das Reiseprogramm der damit endgültig Alarmierten. Sie suchten Kontakt mit der Botschaft („Wir bekamen lange keine Antwort“) und eine brauchbare Verbindung, um überhaupt noch nach Österreich heim zu kommen. Marlene: „Es war nur noch Chaos, fast stündlich änderten sich Bestimmungen und Auflagen, warfen damit unsere Pläne über den Haufen.“ Was am Dienstag mit einem 23-Stunden-Bus-Trip nach Cancun begann, endete – nach Stopps in Manchester und Düsseldorf – am Samstag Vormittag mit der Landung in Salzburg. Im Teamflieger des deutschen Fußball-Bundesligisten Union Berlin. An Bord neben den zwei Weltenbummlern waren drei weitere Fluggäste.