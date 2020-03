Corona-Krise: Rufe nach Arbeitsplatz-Garantie

ÖVP-Abgeordneter mit Virus infiziert

Gute Wünsche wurden schließlich an den ersten Abgeordneten gesendet, der sich mit Corona infiziert hat. Wie Wöginger berichtet, gehe es seinem Fraktionskollegen Johann Singer in der Quarantäne gut und er verfolge die Sitzung aus der Ferne. Was den Verlauf der Epidemie insgesamt angeht, war Kickl der einzige, der auf Perspektive einen anderen Weg als den jetzt eingeschlagenen andachte. Nach einem Verweis auf die Isolation von Risikogruppen sagte der freiheitliche Klubchef, man wisse heute noch nicht, ob nicht auch ein Strategiewechsel notwendig sein werde.