Erster EU-Abgeordneter mit Coronavirus infiziert

Krisenmaßnahmen der EU werden am Donnerstag beschlossen

Trotz der in Belgien geltenden Ausgangssperre wegen der Corona-Krise tagt das Europaparlament für einen Tag in Brüssel, um Krisenmaßnahmen der EU gegen die Pandemie zu beschließen. Das Europaparlament wird am kommenden Donnerstag für einen Tag in Brüssel tagen, um Krisenmaßnahmen der EU gegen die Pandemie zu beschließen. An der außerordentlichen Plenarsitzung können Abgeordnete teilnehmen, die in Brüssel sind, andere sollen jedoch nicht extra anreisen. Demnach sind derzeit noch 100 bis 150 der insgesamt 705 Abgeordneten in der belgischen Hauptstadt.